Amir Rucic morto alle Acciaierie Venete | la Procura apre un' inchiesta i sindacati fanno sciopero
La tragedia di Amir Rucic, il 46enne lavoratore sloveno morto ieri, mercoledì 22 ottobre, alle Acciaierie Venete di Borgo Valsugana, ha lasciato sgomento il mondo del lavoro trentino. Prima di tutto per la tragicità dell’evento, con l’uomo travolto e schiacciato tra un camion e una pala meccanica. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Piango Amir Rucic, autista sloveno di 46 anni, travolto da una pala meccanica sul piazzale interno delle Acciaierie Venete di Borgo Valsugana dove i camion scaricano materiale. Si tratta della sesta vittima del lavoro in Trentino dall'inizio dell'anno - X Vai su X