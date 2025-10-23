Amir Rucic morto alle Acciaierie Venete | la Procura apre un' inchiesta i sindacati fanno sciopero

La tragedia di Amir Rucic, il 46enne lavoratore sloveno morto ieri, mercoledì 22 ottobre, alle Acciaierie Venete di Borgo Valsugana, ha lasciato sgomento il mondo del lavoro trentino. Prima di tutto per la tragicità dell’evento, con l’uomo travolto e schiacciato tra un camion e una pala meccanica. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

