AMIGA THE A1200 | La Rinascita di un Mito in Taglia Reale in uscita il 16 Giugno 2026

L'attesa è finita. Ricordi il ronzio rassicurante del drive, il clic soddisfacente dei tasti e le serate passate a esplorare mondi pixelati pieni di colore e carattere? Quella magia, quella pura essenza degli anni '90, sta per fare un trionfale ritorno. Dai creatori di THEA500 Mini, che ha venduto oltre 100.000 unità in tutto il mondo, arriva THE A1200: non una mini-ricreazione, ma una ricostruzione fedele e a grandezza naturale di uno degli home computer più iconici e amati di tutti i tempi, finalmente rinato per l'era moderna. Un'Icona Ritrovata. Sviluppato in collaborazione con PLAION REPLAI, uno dei leader mondiali nell'hardware e software retrò, THE A1200 non è un semplice gadget.