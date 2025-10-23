Amici Plasma | Ecco Tutto Quello Che Non Sai!
Scopri la storia di Plasma, il rapper genovese che dopo X Factor approda ad Amici 25 con un mix di talento, determinazione e voglia di riscatto. È arrivato da Genova con lo sguardo deciso e il flow pronto a conquistare. Si chiama Plasma, ma all’anagrafe è Antonio Silvestri. Il suo ingresso nella scuola di Amici 25 non è solo un’occasione, è un vero e proprio restart artistico, la scintilla che potrebbe accendere definitivamente la miccia della sua carriera. La sua musica è un mix tra rap, trap e una vena malinconica che spunta all’improvviso, tra una barra tagliente e un beat pulsante. Non è il classico rapper da strada, Plasma è qualcosa di più: un narratore urbano, con il sogno chiaro e lo zaino carico di esperienze che ora vuole trasformare in futuro. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it
News recenti che potrebbero piacerti
Tornato in casetta Frasa parla di quello che è successo con Plasma! #Amici25 - facebook.com Vai su Facebook
Tornato in casetta Frasa parla di quello che è successo con Plasma! $Amici25 - X Vai su X
Chi è Plasma, nuovo allievo di Amici 25: età, origini, la collaborazione con Olly e Alfa, la vita privata - Dalla delusione X Factor alla ribalta del talent di Maria De Filippi: tutto sul giovane rapper genovese Tra i nuovi nomi di "Amici 25", il nome di Plasma è già sulla bocca di molti. Da today.it
Amici 25: Chi è Plasma? Età, Instagram, X-Factor. Tutto sul Cantante del Talent Show di Canale5 - Scopriamo qualcosa in più su uno degli allievi di canto di questa edizione di Amici di Maria De Filippi, Plasma, attr ... Riporta msn.com
Amici 25, in onda oggi su Canale 5 la nuova puntata: Irama e Chiamamifaro tra gli ospiti in studio - È tutto pronto per la nuova puntata del pomeridiano della 25esima edizione di Amici, che andrà in onda oggi domenica 19 ottobre 2025 alle 14 su Canale 5. Lo riporta msn.com