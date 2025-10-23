Scopri la storia di Plasma, il rapper genovese che dopo X Factor approda ad Amici 25 con un mix di talento, determinazione e voglia di riscatto. È arrivato da Genova con lo sguardo deciso e il flow pronto a conquistare. Si chiama Plasma, ma all’anagrafe è Antonio Silvestri. Il suo ingresso nella scuola di Amici 25 non è solo un’occasione, è un vero e proprio restart artistico, la scintilla che potrebbe accendere definitivamente la miccia della sua carriera. La sua musica è un mix tra rap, trap e una vena malinconica che spunta all’improvviso, tra una barra tagliente e un beat pulsante. Non è il classico rapper da strada, Plasma è qualcosa di più: un narratore urbano, con il sogno chiaro e lo zaino carico di esperienze che ora vuole trasformare in futuro. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

© Uominiedonnenews.it - Amici, Plasma: Ecco Tutto Quello Che Non Sai!