Amici l' ex allievo Giovanni Cricca è entrato nel cast di una nota fiction Rai!

L'ex allievo di Amici Giovanni Cricca è entrato nel cast di una nota fiction Rai: ecco i dettagli della notizia!. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Amici, l'ex allievo Giovanni Cricca è entrato nel cast di una nota fiction Rai!

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Ad "Amici" Pettinelli pronta a sostituire un allievo #amici - X Vai su X

Il rodigino #MicheleBallo, giovane talento della musica, è stato selezionato come allievo nella prestigiosa trasmissione Amici di Maria De Filippi Una notizia che riempie d’orgoglio tutta la nostra città: #Rovigo si riscatta anche così, portando la sua passion - facebook.com Vai su Facebook

Amici, l'ex allievo Giovanni Cricca è entrato nel cast di una nota fiction Rai! - L'ex allievo di Amici Giovanni Cricca è entrato nel cast di una nota fiction Rai: ecco i dettagli della notizia! Si legge su comingsoon.it

Amici: vi ricordate di Cricca? L'ex allievo diventa attore! Dove lo vedremo - Giovanni Cricca, ex Amici 22, debutta come attore con un cameo in una fiction Rai di successo, sorprendendo il pubblico e i fan sui social. Segnala serial.everyeye.it

Amici, discusso ex protagonista appare in una seguita fiction Rai e non sfugge agli occhi dei più attenti: ecco chi è - Arrivato alla fase finale di Amici, Cricca ha fatto parlare di sé soprattutto per la sua storia d’amore con la ballerina australiana Isobel Kinnear, conosciuta durante il suo percorso nel talent. Da isaechia.it