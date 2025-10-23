Dalla scuola di Amici di Maria De Filippi al lavoro come spazzino: la storia di un amato cantante ligure, classe 1999, è la prova che la determinazione può resistere a ogni ostacolo. Cinque anni dopo la partecipazione al talent che lo aveva fatto conoscere al grande pubblico, l’ex allievo di Amici 19 – la stessa edizione vinta da Gaia Gozzi – continua a inseguire il suo sogno, anche se oggi la sua quotidianità è molto diversa da quella vissuta sotto i riflettori. Sui social, però, l’artista non ha mai smesso di far sentire la sua voce e di condividere la sua passione per la musica, anche tra un turno di lavoro e l’altro. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Amici, ex concorrente oggi fa lo spazzino: la nuova vita dopo la delusione