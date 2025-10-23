Ambulanze multate pazienti ignorati | il trionfo dell’assurdo

Tra ZTL, autovelox e ricorsi respinti, il soccorso sanitario viene ostacolato da una burocrazia che ignora l’urgenza e punisce chi salva vite. L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Ambulanze multate, pazienti ignorati: il trionfo dell’assurdo

