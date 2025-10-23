Ambulanza multata perché entra nella Ztl | ricorso respinto e fermo amministrativo E scoppia il caso

Prato, 23 ottobre 2025 – A volte le vie della burocrazia sono cieche. È questa la storia che vede suo malgrado protagonista la Croce Viola - Pubblica Assistenza di Sesto Fiorentino. Tutto ha inizio il 20 gennaio 2020, quando un’ambulanza dell’associazione di volontariato entra all ’interno della ZTL di Prato, per accompagnare una paziente proveniente dal reparto di neurochirurgia di Careggi al vecchio ospedale Misericordia e Dolce. Un accesso che non sfugge all’efficientissimo occhio elettronico del Comune di Prato, che registra in via dei Tintori un transito nella “zona a traffico limitato ZTL A senza autorizzazione”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ambulanza multata perché entra nella Ztl: ricorso respinto e fermo amministrativo. E scoppia il caso

