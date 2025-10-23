Ambesi si sfoga | Accanimento contro Sinner che mi lascia allibito Dà fastidio per tanti motivi che non comprendo
Massimiliano Ambesi (giornalistaanalista di Eurosport) si è espresso con non poca amarezza rispetto a quanto sta accadendo dopo l’annuncio della mancata partecipazione alle Finali di Coppa Davis di Jannik Sinner. Il “No” del n.2 del mondo alla competizione a Bologna, prevista tra poco meno di un mese, ha portato tanti a dire la loro sui media di varia tipologia. Nel corso dell’ultima puntata di TennisMania in onda sul canale Youtube di OA Sport, Ambesi ha posto l’accento su questa situazione a suo dire anomala: “ Vivo nel mondo dello sport da 46 anni, quindi ne ho viste tante. Un accanimento di questo tipo da parte di tendenzialmente over60 contro un atleta italiano non lo ricordo. 🔗 Leggi su Oasport.it
