Amazon vuole sostituire mezzo milione di posti di lavoro con i robot | la rivelazione del NYTimes L’azienda | Quadro incompleto e fuorviante

Amazon sta pensando di sostituire oltre mezzo milioni di posti di lavoro con i robot. Lo riferisce il New York Times citando alcuni documenti interni al colosso dell’ e-commerce. Secondo la testata americana, i manager di Amazon hanno dichiarato al consiglio di amministrazione di impegnarsi affinché l’automazione permetta all’azienda di evitare l’assunzione di 600mila lavoratori nei prossimi anni. Meno capitale umano e più robot dunque, nonostante la previsione di un raddoppio delle vendite di prodotti entro il 2033. Per mascherare gli effetti dell’automazione, Amazon avrebbe già iniziato a mettere a punto dei piani strategici e a valutare cambi del linguaggio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

