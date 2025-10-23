Amazon vuole sostituire mezzo milione di posti di lavoro con i robot | la rivelazione del NYTimes L’azienda | Quadro incompleto e fuorviante
Amazon sta pensando di sostituire oltre mezzo milioni di posti di lavoro con i robot. Lo riferisce il New York Times citando alcuni documenti interni al colosso dell’ e-commerce. Secondo la testata americana, i manager di Amazon hanno dichiarato al consiglio di amministrazione di impegnarsi affinché l’automazione permetta all’azienda di evitare l’assunzione di 600mila lavoratori nei prossimi anni. Meno capitale umano e più robot dunque, nonostante la previsione di un raddoppio delle vendite di prodotti entro il 2033. Per mascherare gli effetti dell’automazione, Amazon avrebbe già iniziato a mettere a punto dei piani strategici e a valutare cambi del linguaggio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Altre letture consigliate
Le indiscrezioni: #Amazon vuole sostituire mezzo milione di lavoratori con i #robot - X Vai su X
Amazon Haul arriva in Italia: 10 prodotti tech a meno di 10€ Amazon Haul è una nuova sezione dedicata all’interno del portale Amazon (e dell’applicazione Amazon) che raccoglie prodotti pensati per chi vuole fare acquisti di prodotti a prezzi ridotti. In particola - facebook.com Vai su Facebook
Amazon vuole sostituire mezzo milione di lavoratori con i robot - Amazon prevede di sostituire oltre mezzo milione di posti di lavoro con robot, in quello che potrebbe rappresentare un nuovo grande cambiamento nel modo in cui l'azienda gestisce la propria forz ... Si legge su msn.com
Amazon intende sostituire mezzo milione di lavoratori con robot - Nel cuore della Silicon Valley, Amazon ha presentato Blue Jay, un innovativo sistema robotico multitask basato sull’intelligenza artificiale (IA), capace di rivoluzionare la gestione ... Riporta ilmessaggero.it
Amazon punta sull’automazione: fino a 600 mila posti di lavoro sostituiti dai robot entro il 2033 - Amazon prevede di sostituire oltre mezzo milione di posti di lavoro con robot, in quello che potrebbe rappresentare un nuovo grande cambiamento nel modo in cui l'azienda gestisce la prop ... Lo riporta finanza.repubblica.it