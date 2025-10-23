Amazon punta sui robot 500mila posti di lavoro a rischio entro il 2033
Amazon è il secondo datore di lavoro degli Stati Uniti, ma presto le cose potrebbero cambiare. Fonti che hanno visionato documenti strategici interni di Amazon hanno riportato che l’azienda sta per affrontare un grande cambiamento: sostituire mezzo milione di posti di lavoro con robot. Già dallo scorso anno i dirigenti di Amazon avevano dichiarato di voler investire sull’automazione robotica per evitare nuove assunzioni negli Stati Uniti. Nonostante si preveda la vendita del doppio dei prodotti entro il 2033, con la previsione di oltre 600.000 persone da assumere, Amazon ha deciso di puntare su pochissimi esseri umani per la gestione dei robot. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
