Amazon pronta a sostituire 600mila lavoratori con robot entro il 2033 negli Usa previsto risparmio di $12,6 mld già nei primi due anni

Entro il 2027 la società potrebbe già evitare di assumere 160.000 nuovi dipendenti. Amazon replica: "Quando incompleto e fuorviante" Amazon potrebbe sostituire 600 milioni di posti di lavoro con i robot entro il 2033. Già nei primi due anni, evitando l'assunzione di circa 160mila dipendenti,. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - "Amazon pronta a sostituire 600mila lavoratori con robot entro il 2033 negli Usa, previsto risparmio di $12,6 mld già nei primi due anni"

