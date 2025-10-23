Amazon Prime arriva il risarcimento per gli utenti Usa | cosa sapere

Periodicodaily.com | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Amazon è pronta a rimborsare gli utenti Prime idonei dopo un accordo definito "storico" dalla Federal Trade Commission. Il colosso della vendita al dettaglio ha accettato di pagare 2,5 miliardi di dollari per chiudere una causa antitrust intentata nel 2023 dall'agenzia americana che si occupa di tutela dei consumatori e antitrust, in cui i . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

amazon prime arriva risarcimentoAmazon Prime, arriva il risarcimento per gli utenti Usa: cosa sapere - L’importo che ciascun cliente riceverà dall’accordo si basa sull’importo totale delle quote di iscrizione ad Amazon Prime versate durante la durata dell’abbonamento. Lo riporta sassarinotizie.com

amazon prime arriva risarcimentoAmazon prime, il maxi risarcimento del colosso è una vittoria per tutte le vittime di abbonamenti ingannevoli - Il colosso chiude con un pagamento una causa con la Federal trade commission, che l'accusava di indurre gli utenti a iscriversi al servizio in modo non trasparente ... Da wired.it

Amazon Prime, il mese gratuito rimane per i clienti idonei - Amazon ha deciso di limitare uno dei vantaggi più apprezzati dai nuovi iscritti: la prova gratuita di 30 giorni di Prime. Secondo hdblog.it

Cerca Video su questo argomento: Amazon Prime Arriva Risarcimento