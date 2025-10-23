Amazon | il futuro del lavoro sono i robot
Amazon punta tutto sull’automazione: in base a dei documenti interni visti dal «New York Times» la compagnia starebbe puntando sulle «innovazioni tecnologiche» (vietato menzionare robot e intelligenza artificiale per non . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Leggi anche questi approfondimenti
IN SCIOPERO ANCHE I CORRIERI DI AMAZON AD ALESSANDRIA Lavoratori preoccupati per il loro futuro - facebook.com Vai su Facebook
Amazon e la fine del lavoro (umano): sostituirà oltre mezzo milione di posti con i robot - Secondo quanto riportato dal «New York Times», il colosso del commercio elettronico prevede di utilizzare più robot nei prossimi anni, tanto da sostituire mezzo milione di addetti in carne e ossa. Scrive msn.com
Amazon punta sui robot: oltre mezzo milione di posti di lavoro a rischio - Documenti interni svelano un ambizioso progetto di automazione che potrebbero avere un profondo impatto sul mondo del lavoro ... Da today.it
Amazon intende sostituire mezzo milione di lavoratori con robot - La forza lavoro di Amazon negli Stati Uniti è più che triplicata dal 2018, raggiungendo quasi 1,2 milioni. Segnala ilsole24ore.com