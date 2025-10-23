Amazon cos' è questa storia che vuole rimpiazzare 600mila magazzinieri con i robot
Fa parte di una strategia con cui il colosso dell'ecommerce punta a rivedere il suo piano di assunzioni dei prossimi anni nei magazzini, sostituendo la manodopera con macchine autonome. 🔗 Leggi su Wired.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Storia che non interesserà nessuno. Compro su Amazon un libro del Nobel Krasznahokai che avevo già, per regalarlo. Arriva, ma è di qualità fisica modesta (carta, stampa), assolutamente non da Bompiani. Infatti: stampato da Amazon Logistics. Ah: stesso pr - X Vai su X
Amazon MGM Studios ha annunciato l'atteso secondo capitolo della storia d'amore tra il principe Henry e Alex, ecco i primi dettagli. - facebook.com Vai su Facebook