Amazon cos' è questa storia che vuole rimpiazzare 600mila magazzinieri con i robot

Wired.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fa parte di una strategia con cui il colosso dell'ecommerce punta a rivedere il suo piano di assunzioni dei prossimi anni nei magazzini, sostituendo la manodopera con macchine autonome. 🔗 Leggi su Wired.it

amazon cos 232 questa storia che vuole rimpiazzare 600mila magazzinieri con i robot

© Wired.it - Amazon, cos'è questa storia che vuole rimpiazzare 600mila magazzinieri con i robot

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Amazon Cos 232 Storia