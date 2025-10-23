Amadeus portafortuna programmi Mediaset dopo De Filippi anche Toffanin

Dopo una prima puntata che l’ha vista ‘seconda’, seppure vista da oltre 2,5 milioni di spettatori con 18.7% di share, Silvia Toffanin si riscatta a ‘This is me’ e si prende una bella rivincita sul Commissario Montalbano che l’aveva superata negli ascolti di una settimana fa. Ieri sera il programma di Canale5 ha registrato una media di 2.867.000 spettatori con share del 21.2%. Per contro ‘Il Commissario Montalbano’ (in replica va sempre ricordato) è stato visto da una media di 2.829.000 spettatori pari al 17.8% di share. La puntata di ieri di ‘This is me’ è stata dedicata a Lorella Cuccarini. Molti big dello sport e dello spettacolo sono intervenuti. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Amadeus portafortuna programmi Mediaset, dopo De Filippi anche Toffanin

