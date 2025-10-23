Amadeus mi ha fatto un discorso strano Carlo Conti mi ha ricevuto nel suo ufficio ma poi… | Al Bano racconta come mai ha deciso di fotters*** di Sanremo

Ilfattoquotidiano.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non ne vuole più sapere del Festival di Sanremo. Quest’anno Al Bano ha le idee chiare e lo ha ribadito al settimanale Oggi: “Non sono io che ho cancellato Sanremo è Sanremo che ha cancellato me”. Del resto il cantante è impegnato in un lungo tour che lo porterà all’estero fino alla lontana Australia. “Non mi interessa tornarci. – ha continuato- Me ne fo**o, anzi, come dicono a Parigi, je m’en fout. È più elegante e in questa vicenda un po’ di eleganza non guasta”. Al Bano ha raccontato che nel 2023 ha presentato “una canzone molto bella”, ma l’allora direttore artistico e conduttore Amadeus gli ha proposto di portarla l’anno successivo e, nel mentre, di esibirsi sul palco dell’Ariston con Gianni Morandi e Massimo Ranieri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

