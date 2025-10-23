Alzheimer fare questa semplice cosa ogni giorno è associato a una netta riduzione del rischio di demenza

Un team di ricerca internazionale ha determinato che una semplice e piacevole pratica quotidiana è associata a una riduzione del rischio di demenza del 39%. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Argomenti simili trattati di recente

"Per te", nelle sale da ieri, è il nuovo film con #EdoardoLeo, che porta sul grande schermo la storia vera di Mattia Piccoli, 11enne che si è ritrovato a fare da genitore al proprio padre, colpito da #Alzheimer precoce. Un film profondo che mostra il dolore di veder - facebook.com Vai su Facebook

Alzheimer, fare questa semplice cosa ogni giorno è associata a una netta riduzione del rischio di demenza - Un team di ricerca internazionale ha determinato che una semplice e piacevole pratica quotidiana è associata a una riduzione del rischio di demenza del ... Segnala fanpage.it

Alzheimer, litio nuova arma contro il declino cognitivo. Lo studio pubblicato su Nature - Difficile dire quale malattia sia la più infida, certo è che il morbo di Alzheimer potrebbe benissimo giocarsi il titolo. ilmessaggero.it scrive

Alzheimer, una strategia semplice ma potente ne abbassa il rischio del 15% - Con il progressivo invecchiamento della popolazione mondiale, le malattie neurodegenerative come per esempio l’Alzheimer sono sempre più comuni. Riporta blitzquotidiano.it