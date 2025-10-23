Altro trimestre da record Unicredit batte le attese

Unicredit batte un nuovo record e supera le attese. Il terzo trimestre del 2025 fa registrare un utile netto da 2,6 miliardi, in aumento del 4,7%. E il 19esimo trimestre consecutivo di crescita è anche il terzo migliore di sempre per la banca guidata da Andrea Orcel. I profitti netti dei nove mesi continuano a salire, raggiungendo quota 8,7 miliardi: il 13% in più rispetto allo stesso periodo del 2024. Viene inoltre confermato il risultato annuo atteso a 10,5 miliardi. Orcel non può che parlare di “risultati record” confermando la guidance “per un utile netto di circa 10,5 miliardi nel 2025 prima di ogni iniziativa manageriale per rafforzare ulteriormente i nostri risultati futuri, e siamo sulla buona strada per portare a termine il nostro migliore anno di sempre”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Altro trimestre da record, Unicredit batte le attese

