Altro guasto in metropolitana | sospesa anche la linea rossa mentre la linea blu è chiusa
Giornata no per la mobilità a Milano: dopo il guasto che ha costretto l'Atm a chiudere la linea blu (M4) nel pomeriggio, poco dopo, nell'ora di punta - attorno alle 18.30 - si è verificato un altro problema, questa volta sulla linea rossa (M1).Metro rossa sospesaLa M1 è stata chiusa tra le. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
