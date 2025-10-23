Alpinisti morti sul Gran Sasso | il video sulla vetta del monte prima della tragedia

Rimini, 23 ottobre 2025 – Il video restituito alle famiglie mostra un momento di felicità: Luca Perazzini e Cristian Gualdi, due amici di Santarcangelo di Romagna, sorridono in vetta al Gran Sasso il 23 dicembre 2024. Poche ore dopo, quella gioia si trasformerà in tragedia. Sorpresi da una bufera improvvisa, i due alpinisti esperti tentarono di scendere, ma rimasero intrappolati nella tempesta. Per diciassette volte chiamarono i soccorsi e inviarono la posizione gps, senza che nessuno riuscisse a raggiungerli. I loro corpi furono trovati cinque giorni dopo, il 27 dicembre, nel vallone dell’Inferno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Alpinisti morti sul Gran Sasso: il video sulla vetta del monte prima della tragedia

