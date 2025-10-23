Alpini e Legione straniera francese si esercitano sulle Alpi piemontesi

Sulle alture del Cuneese l'esercitazione «Joint Sapper», pianificata e organizzata dal 32° reggimento Genio guastatori della Brigata alpina Taurinense insieme ad una compagnia del 2° reggimento genio della Legione Straniera Francese. L'articolo contiene una gallery fotografica.. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Alpini e Legione straniera francese si esercitano sulle Alpi piemontesi

