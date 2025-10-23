Almanacco | Giovedì 23 ottobre | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno
Il 23 ottobre è il 296º giorno del calendario gregoriano (il 297º negli anni bisestili). Mancano 69 giorni alla fine dell'anno. Il Sole entra nel segno astrologico dello Scorpione a mezzogiorno.Santo del giorno: San Giovanni da Capestrano, sacerdote.Aforisma di OttobreO silenzioso mite mattino. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Almanacco di giovedì 16 ottobre 2025 Oggi si celebra la Giornata Mondiale dell’Alimentazione, istituita dalla FAO per ricordare l’importanza di un accesso equo al cibo e di un’agricoltura sostenibile. È anche la Giornata Mondiale dell’Anestesia, in mem - facebook.com Vai su Facebook
Almanacco | Giovedì 23 ottobre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno - O silenzioso mite mattino d’ottobre, le foglie son mature per cadere; il vento di domani,se avrà forza, le spazzerà via tutte. Come scrive pisatoday.it
Almanacco e oroscopo | Giovedì 23 ottobre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno - 000 donne marciano lungo la Quinta Strada per chiedere il suffragio universale, lancio della missione STS- Riporta firenzetoday.it
Giovedì 23 ottobre: la frase del buongiorno, l'oroscopo, il santo e il proverbio del giorno - Ecco l'augurio per questa meravigliosa giornata e l'oroscopo segno per segno ... Secondo nostrofiglio.it