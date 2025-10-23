Almanacco e oroscopo | Giovedì 23 ottobre | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno
Giovedì 23 Ottobre è il 297° giorno del calendario gregoriano, mancano 68 giorni alla fine dell’anno.Santo del giorno: San Severino BoezioProverbio di OttobreSe di ottobre scroscia e tuona, l'invernata sarà buonaAccadde Oggi1863 – Quintino Sella fonda il Club Alpino Italiano1867 – Scontro di. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
calendarin oroscopo unannodifelicitácon felicitàcon felicità con ilBarbanera un annodi dif AY Sn unannodifeliciticon un unannod felicità con iarbanera 2026 ALMANACCO 2026 - facebook.com Vai su Facebook
Almanacco e oroscopo | Giovedì 23 ottobre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno - 000 donne marciano lungo la Quinta Strada per chiedere il suffragio universale, lancio della missione STS- Lo riporta firenzetoday.it
Almanacco | Giovedì 23 ottobre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno - O silenzioso mite mattino d’ottobre, le foglie son mature per cadere; il vento di domani,se avrà forza, le spazzerà via tutte. pisatoday.it scrive
Giovedì 23 ottobre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno - Santi del giorno: San Giovanni da Capestrano, protettore dei giuristi. Riporta trevisotoday.it