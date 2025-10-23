Alluvione terminata la ricostruzione di una parte degli argini che hanno ceduto

Un primo ‘mattoncino’ per il presente e il futuro. Dopo il disastro dettato dall’esondazione del fiume Tarò del 22 settembre scorso e i tanti danni causati, una prima parte di argini che hanno ceduto a Meda è stata ricostruita.Danni e devastazioneNella notte del 22 settembre sono piovuti più di. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

RITROVATO IL CORPO DI MARIANNA BELLO, LA GIOVANE MAMMA TRAVOLTA DALL’ALLUVIONE AD AGRIGENTO Tre bambini di 3, 5 e 8 anni non potranno mai più riabbracciare la loro mamma. È di Marianna Bello il corpo senza vita ritrovato - facebook.com Vai su Facebook

Alluvione 2023, Curcio annuncia un'ordinanza per semplificare le richieste di rimborsi - Il commissario per la ricostruzione Curcio ha spiegato che questa ordinanza “semplificherà alcuni processi e consentirà anche a chi non ha fatto accesso fino ad oggi alla richiesta di contributo di ac ... Si legge su ilgiornaledellaprotezionecivile.it

Alluvione in Emilia-Romagna, il commissario Curcio: «La ricostruzione sarà più facile, iter e contributi ad hoc in base al danno» - Il commissario straordinario a un anno dagli eventi che colpirono il 19 e 20 ottobre del 2024 la regione e Bologna: «La semplificazione permetterà di evitare che un danno molto lieve o importante segu ... corrieredibologna.corriere.it scrive

Ricostruzione post alluvione: "Rimborsi, c’è il nuovo portale". Incontri con Curcio e Sogesid - È online Indica, la piattaforma digitale che consente a cittadini e imprese, danneggiati dalle alluvioni del 2023 e 2024, di manifestare la volontà di accedere ai contributi per la ricostruzione ... Segnala ilrestodelcarlino.it