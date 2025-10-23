Alluvione prendono il via i lavori di rifacimento di alcune strade del forese

Ravennatoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli interventi prevedono il ripristino della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso in via Garzanti e via Fiora a San Pietro in Trento e della pavimentazione in misto granulare in via Sale Minarda e via Trentula, sempre a San Pietro in Trento, per un importo complessivo di 495.056,59. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

