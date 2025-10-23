All' ospedale di Sondrio una terapia innovativa per curare il tumore alla prostata
Una terapia innovativa che aumenta la sopravvivenza, riduce i sintomi e migliora la qualità di vita rispetto ai trattamenti standard: sono i benefici dimostrati di Pluvicto, destinato ai pazienti con tumore della prostata avanzato, ora disponibile all'ospedale di Sondrio. Si tratta di una delle. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
