All' ospedale di Domodossola la prima ablazione della fibrillazione atriale nel Vco con una piattaforma open

23 ott 2025

É stata eseguita a maggio all'ospedale di Domodossola, per la prima volta nel Vco, l'ablazione della fibrillazione atriale con una piattaforma "open".L'intervento ha interessato due pazienti, che sono stati tra i primi in Piemonte a essere trattati con una piattaforma "open" che utilizza brevi. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

