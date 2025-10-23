All' istituto agrario nasce Sbocciato la nuova referenza enologica degli studenti
Alla sede dell’indirizzo agrario dell’Istituto Tecnico “Morigia-Perdisa” di Ravenna, la produzione enologica continua senza sosta. Dopo il successo di Maturando, il vino bianco fermo ottenuto dal Trebbiano del vigneto dell’istituto, arriva ora la sua versione rifermentata: “(S)Bocciato”.Il nuovo. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
