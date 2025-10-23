All' istituto agrario nasce Sbocciato la nuova referenza enologica degli studenti

Ravennatoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla sede dell’indirizzo agrario dell’Istituto Tecnico “Morigia-Perdisa” di Ravenna, la produzione enologica continua senza sosta. Dopo il successo di Maturando, il vino bianco fermo ottenuto dal Trebbiano del vigneto dell’istituto, arriva ora la sua versione rifermentata: “(S)Bocciato”.Il nuovo. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

istituto agrario nasce sbocciatoDopo “Maturando”, arriva “(S)Bocciato”: il nuovo vino degli studenti del Morigia-Perdisa di Ravenna - Perdisa” di Ravenna, la produzione di vino non si ferma: dopo il successo di “Maturando”, ... Secondo ravennanotizie.it

istituto agrario nasce sbocciatoAll’Istituto Tecnico Morigia-Perdisa di Ravenna nasce “(S)Bocciato”, la nuova referenza enologica degli studenti - Dopo il successo di Maturando, il vino bianco fermo ottenuto dal Treb ... Come scrive ravennawebtv.it

Cerca Video su questo argomento: Istituto Agrario Nasce Sbocciato