All’IDI di Roma il primo ambulatorio ospedaliero di rinoplastica in Italia

Il dottor Giovanni Schiavone: "Operare in ospedale è l'unico modo per garantire sicurezza e risultati duraturi".

#Metalmeccanici #RinnovoCCNL Iniziato a Roma, presso la sede di Confindustria, il primo dei quattro incontri programmati entro la fine di ottobre per accelerare la trattativa per il rinnovo del contratto nazionale. La Uilm presente! - facebook.com Vai su Facebook

Si conclude il primo tempo #RomaInter - X Vai su X

Roma, presentato all’ospedale Grassi di Ostia il nuovo ambulatorio di cardiologia neonatale e pediatrica - All’ospedale Grassi di Ostia dal 7 ottobre sarà operativo il nuovo Ambulatorio di Cardiologia Neonatale e Pediatrica, un servizio che amplia in modo significativo le possibilità di diagnosi e cura per ... ilmessaggero.it scrive

Malattie respiratorie, domani a Roma l'ambulatorio attrezzato di "REMaRe - La settimana della (BPCO)" - È la terza di cinque tappe per informare i cittadini sui rischi della Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva. Scrive iltempo.it