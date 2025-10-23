Allerta vento su Roma Chiusi parchi cimiteri e strade a rischio Ecco l' ordinanza del sindaco

Cimiteri, aree verdi e strade a rischio chiuse a Roma per l'allerta arancione, dovuta al forte vento in arrivo nella Capitale. Lo prevede l'ordinanza del sindaco Roberto Gualtieri in. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Allerta vento su Roma. «Chiusi parchi, cimiteri e strade a rischio». Ecco l'ordinanza del sindaco

Allerta arancione per vento dal primo pomeriggio di domani 23/10/2015 per le successive 18/24 ore. È stata firmata dal Sindaco l'ordinanza che dispone tra le altre cose: ?la chiusura di parchi, ville, giardini e cimiteri con la diaposizione di astenersi da attiv - facebook.com Vai su Facebook

Allerta vento (ARANCIONE) dal primo pomeriggio di domani, giovedì 23 ottobre, e per le successive 18-24 ore. ? Previsti: venti forti dai quadranti occidentali con raffiche di burrasca, fino a burrasca forte sui settori appenninici. Forti mareggiate lungo le cos - X Vai su X

Terni, ordinanza del sindaco per l'allerta meteo. Parchi e cimiteri chiusi per le forti raffiche di vento - Il Centro operativo comunale è stato incaricato di monitorare l’evoluzione della situazione e coordinare tutte le squadre operative per la vigilanza sul rispetto delle disposizione che sono state eman ... Lo riporta corrieredellumbria.it