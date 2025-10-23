Allerta vento | il sindaco di Scafati dispone la chiusura della villa comunale
E' stata disposta la chiusura al pubblico della villa comunale di Scafati, per la giornata di domanim a partire dalle ore 15. A stabilirlo, a causa dell'allerta per previste condizioni meteorologiche avverse con possibili raffiche di vento, il sindaco Pasquale Aliberti.Di seguito, l'ordinanza:. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
