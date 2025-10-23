Allerta vento arancione a Roma chiusi cimiteri parchi e aree verdi per forti raffiche

Il sindaco Roberto Gualtieri oggi con un'ordinanza ha chiuso parchi, ville storiche e cimiteri per l'allerta vento arancione in città. Una misura precauzionale per evitare incidenti dovuti alla caduta di rami o alberi per le forti raffiche. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondisci con queste news

Allerta vento su Roma. «Chiusi parchi, cimiteri e strade a rischio». Ecco l'ordinanza del sindaco - facebook.com Vai su Facebook

Allerta vento (ARANCIONE) dal primo pomeriggio di domani, giovedì 23 ottobre, e per le successive 18-24 ore. ? Previsti: venti forti dai quadranti occidentali con raffiche di burrasca, fino a burrasca forte sui settori appenninici. Forti mareggiate lungo le cos - X Vai su X

Allerta vento arancione a Roma, chiusi cimiteri, parchi e aree verdi per forti raffiche - Il sindaco Roberto Gualtieri oggi con un'ordinanza ha chiuso parchi, ville storiche e cimiteri per l'allerta vento arancione in città ... Scrive fanpage.it

Maltempo a Roma, allerta arancione per vento: chiusi parchi e cimiteri, pericolo caduta per rami e alberi. Temporale nel pomeriggio - Allerta arancione a Roma per maltempo: la Capitale si appresta a vivere un tardo pomeriggio di difficoltà, causate dal forte vento e dal rischio pioggia, con l'ordinanza del sindaco Gualtieri che scat ... Lo riporta ilriformista.it

Allerta vento su Roma. «Chiusi parchi, cimiteri e strade a rischio». Ecco l'ordinanza del sindaco - Cimiteri, aree verdi e strade a rischio chiuse a Roma per l'allerta arancione, dovuta al forte vento in arrivo nella Capitale. Si legge su msn.com