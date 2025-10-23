Allerta meteo venti forti | l’avviso del sindaco Mastella

Tempo di lettura: < 1 minuto In ragione dell’allerta diramata dalla Protezione civile regionale, a partire dal pomeriggio odierno e fino alle 07,00 di domani 24 ottobre, il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha emesso un avviso per le avverse condizioni meteorologiche; in particolare per il Sannio sono previsti venti forti con possibili raffiche. Il Sindaco, pertanto, invita la popolazione tutta ad attenersi alle norme comportamentali di prudenza e cautela previste in caso di avviso di allerta meteo per raffiche di vento: a prestare attenzione in prossimità di alberi e strutture verticali per l’eventuale caduta di rami, alberi, pali, segnaletica o impalcature e, in ogni caso, a segnalare l’eventuale stabilità precaria di tali elementi anche in situazioni ordinarie, dandone comunicazione ai numeri di emergenza 112, 113, 115; ad assicurare stabilmente o rimuovere da finestre e balconi elementi mobili quali piante, coperture, strutture provvisorie o qualsiasi oggetto che possa essere trasportato via dal vento; ad osservare particolare prudenza negli spostamenti limitandoli a quanto strettamente necessario. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Allerta meteo, venti forti: l’avviso del sindaco Mastella

Argomenti simili trattati di recente

+++ ALLERTA #METEO, L'ITALIA SI PREPARA AD UNA SERATA DA INCUBO: PIOGGE TORRENZIALI E VENTO DA URAGANO IN ARRIVO NELLE PROSSIME ORE | MAPPE e DETTAGLI - X Vai su X

La Regione ha emesso un'allerta meteo per il Comune di Pienza: GIALLA per • RISCHIO IDROGEOLOGICO e IDRAULICO nel RETICOLO MINORE dalle 12:00 alle 20:00 di giovedì 23 ottobre 2025 • VENTO dalle 12:00 alle 23:59 di giovedì 23 ottobre 2025, - facebook.com Vai su Facebook

Meteo, allerta maltempo per temporali e vento: le regioni a rischio. Le previsioni - Leggi su Sky TG24 l'articolo Meteo, allerta maltempo per temporali e vento: le regioni a rischio. Scrive tg24.sky.it

Allerta meteo per temporali e venti fino a burrasca: dalla Toscana alla Liguria, scuole chiuse in diverse città - occidentale in quota interesserà, nelle prossime ore, il nostro Paese portando precipitazioni e forti temporali su gran parte ... Secondo ilmessaggero.it

Allerta meteo, pioggia e venti forti - Nord, dove il livello di allerta è arancione, giallo in 12 regioni Nelle prossime ore sono in arrivo precipitazioni e forti temporali su gran parte delle regioni sett ... Riporta ambienteambienti.com