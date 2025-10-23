Allerta meteo in Toscana oggi scuole chiuse in molti Comuni Gli aggiornamenti in tempo reale

Firenze, 23 ottobre 2025 – Un altro giorno di allerta meteo arancione in Toscana. Il provvedimento, emesso dalla sala operativa della Protezione Civile, sarà valido per il nord della Toscana, in particolare la provincia di Massa Carrara, la Versilia e parte dell’entroterra a nord, con le province di Pisa e Lucca. L’allerta gialla per rischio idrogeologico riguarderà tutto il resto della Toscana non compreso per l’allerta arancione. Ci aspettano dunque precipitazioni diffuse un po’ ovunque, a macchia di leopardo. FOTOCRONACHE GERMOGLI A preoccupare è però anche il vento, previsto soprattutto nel pomeriggio di oggi, 23 ottobre. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Allerta meteo in Toscana oggi, scuole chiuse in molti Comuni. Gli aggiornamenti in tempo reale

