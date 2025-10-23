Allerta meteo in Campania dalle 13 per temporali e raffiche di vento fino alle 7 di domani

Alle 13 di oggi giovedì 23 settembre scatta l'allerta meteo di colore giallo in Campania: temporali e raffiche di vento fino alle 7 di domani venerdì 24 ottobre. 🔗 Leggi su Fanpage.it

