Allerta meteo in 12 regioni | giovedì di pioggia e forti venti Il bollettino della Protezione Civile

Allerta meteo della Protezione Civile: piogge e venti forti su 12 regioni del Centro-Nord il 23 ottobre. Rischio idrogeologico elevato. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Allerta meteo in 12 regioni: giovedì di pioggia e forti venti. Il bollettino della Protezione Civile

Approfondisci con queste news

Tempesta in arrivo sull'Italia: forti raffiche di vento e piogge record, scatta l'allerta meteo - facebook.com Vai su Facebook

? Allerta Meteo, maltempo estremo tra giovedì e venerdì: MAPPE da paura, alto rischio alluvioni e tornado - X Vai su X

Meteo, allerta maltempo per temporali e vento: le regioni a rischio. Le previsioni - Leggi su Sky TG24 l'articolo Meteo, allerta maltempo per temporali e vento: le regioni a rischio. Si legge su tg24.sky.it

Maltempo, ciclone sull'Italia: «In arrivo la pioggia di tre mesi in tre giorni». Allerta meteo e scuole chiuse, le regioni a rischio - Meteo, ancora maltempo e pioggia nei prossimi giorni: un mini ciclone coinvolgerà nelle prossime ore molte regioni. Segnala leggo.it

Venti di burrasca e temporali: è allerta gialla in 12 regioni, arancione su Liguria e Toscana - Pioggia e vento forte su Piemonte, Liguria, Toscana, Emilia- Da msn.com