Allerta meteo gialla per temporali dalle ore 13 di oggi | venti forti su tutta la regione
Tempo di lettura: 2 minuti La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato una allerta meteo di livello Giallo per temporali a partire dalle 13 di oggi. L’avviso riguarda la possibilità di precipitazioni improvvise e particolarmente intense, anche se di breve durata, sull’intero territorio, ad esclusione delle zone 4 (Alta Irpinia e Sannio) e 7 (Tanagro) nonché venti forti dal pomeriggio-sera di oggi su tutta la Campania (incluse le zone dove non sono previste criticità idrogeologiche da temporali e che il bollettino indica quindi con il Verde). 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Scopri altri approfondimenti
Tempesta in arrivo sull'Italia: forti raffiche di vento e piogge record, scatta l'allerta meteo - facebook.com Vai su Facebook
? Allerta Meteo, maltempo estremo tra giovedì e venerdì: MAPPE da paura, alto rischio alluvioni e tornado - X Vai su X
Meteo Napoli, allerta gialla in Campania: previsti forti temporali - La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato una allerta meteo di livello Giallo per temporali a partire dalle 13 di ... Si legge su msn.com
Fulmini e temporali in Campania, oggi è allerta meteo - La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un'allerta meteo di livello Giallo per temporali a partire dalle 13 di oggi. Riporta ansa.it
Toscana, scatta l'allerta gialla per temporali: tre aree nel mirino del maltempo - Allerta meteo in Toscana per forti piogge e temporali: a rischio Versilia, Garfagnana e Lunigiana. Segnala meteo.it