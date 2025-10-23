Allerta meteo | alle 8 scatta la gialla alle 10 l' arancione a Genova scuole aperte

Scatta alle 8 di oggi, giovedì 23 ottobre, l'allerta meteo in Liguria per temporali e piogge diffuse: su Genova e provincia sarà gialla fino alle 10 e poi arancione dalle 10 alle 18 (fino alle 20 nei bacini grandi della zona C, levante).Non è tutto perché in città scattano anche altri due avvisi. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Tempesta in arrivo sull'Italia: forti raffiche di vento e piogge record, scatta l'allerta meteo - facebook.com Vai su Facebook

? Allerta Meteo, maltempo estremo tra giovedì e venerdì: MAPPE da paura, alto rischio alluvioni e tornado - X Vai su X

Meteo, allerta temporali e venti fino a burrasca: scuole chiuse in diverse città. E torna la neve - occidentale in quota interesserà, nelle prossime ore, il nostro Paese portando precipitazioni e forti temporali su gran parte ... Lo riporta msn.com

Allerta meteo arancione: temporali forti, vento e mareggiata. A Genova scuole aperte - La fase temporalesca più intensa dovrebbe durare “solo” qualche ora, ma, spec ... Riporta genovatoday.it

Allerta meteo: alle 8 scatta la gialla, alle 10 l'arancione, a Genova scuole aperte - Scatta alle 8 di oggi, giovedì 23 ottobre, l'allerta meteo in Liguria per temporali e piogge diffuse: su Genova e provincia sarà gialla fino alle 10 e poi arancione dalle 10 alle 18 (fino alle 20 nei ... Scrive genovatoday.it