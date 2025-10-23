Allerta arancione per vento forte | il Comune di Perugia chiude parchi cimiteri e sospende eventi all’aperto

Perugia si prepara ad affrontare una nuova fase di maltempo. A seguito dell’avviso di criticità arancione per rischio vento forte emesso dal Centro Funzionale della Regione Umbria, il Comune di Perugia ha adottato l’ ordinanza sindacale n. 21402025, in vigore dalla tarda mattinata di giovedì 23 ottobre e per le successive 24-36 ore. Il provvedimento dispone la chiusura al pubblico di tutti i parchi comunali e delle aree verdi recintate, nonché dei cimiteri e delle aree alberate pubbliche dove non sia possibile garantire condizioni di sicurezza. Sospese inoltre manifestazioni, mercati, eventi e attività sportive all’aperto, compreso il luna park di Pian di Massiano. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Allerta arancione per vento forte: il Comune di Perugia chiude parchi, cimiteri e sospende eventi all’aperto

