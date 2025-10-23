Allerta arancione chiusura anticipata | dettagli e previsioni

Genovatoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chiusura anticipata per l'allerta meteo di oggi, giovedì 23 ottobre 2025. Arpal ha comunicato la nuova scansione oraria. Allerta arancione, chiusura anticipata: gli orariZona B (lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno): l'allerta arancione termina alle ore. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

allerta arancione chiusura anticipataAllerta meteo arancione anticipata la chiusura: ecco i nuovi orari in Liguria - La Protezione Civile della Liguria ha anticipato la chiusura dell’allerta meteo arancione di oggi, giovedì 23 ottobre. Da ligurianotizie.it

allerta arancione chiusura anticipataMaltempo, anticipata la chiusura dell'allerta arancione sul Centro-Levante - Valutato l'ultimo modello è stata anticipata la chiusura dell'allerta arancione sul centro della regione (zona B) alle ore 15 su Genova mentre l'allerta arancione ... Riporta primocanale.it

allerta arancione chiusura anticipataMaltempo: chiusura anticipata dell'allerta arancione su Centro e Levante ligure - Resta comunque alta l’attenzione sulle zone più a rischio e si invita la popolazione a mantenere la prudenza nelle prossime ore ... Lo riporta telenord.it

Cerca Video su questo argomento: Allerta Arancione Chiusura Anticipata