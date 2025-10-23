Allergia ai metalli il responsabile non è sempre il nichel | La reazione compare dopo ore o giorni
I metalli sono presenti in molti oggetti di uso quotidiano: cosmetici, alimenti, monete, bigiotteria, chiavi. L'esposizione può generare la cosiddetta dermatite allergica da contatto. Fanpage.it ha analizzato con un'esperta come riconoscerla e trattarla. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Scopri altri approfondimenti
Ti capita che ogni anno, soprattutto con il cambio di stagione, compaiano vescicole pruriginose ai piedi? Potrebbe trattarsi di disidrosi, una forma di eczema che colpisce palmi e piante, spesso scambiata per “fungo” o “allergia”. Le cause possono essere div - facebook.com Vai su Facebook
Nei tessuti possono restare tracce di coloranti, metalli pesanti e composti usati nei trattamenti industriali. Dermatiti e allergie sono effetti comuni, ma preoccupano anche i rischi a lungo termine, soprattutto nei più piccoli. Scopri di più: https://bit.ly/3PkhTtg - X Vai su X