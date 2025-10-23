Allenatore Juve Pedullà chiarisce | La squadra è con Tudor Pensare di mettere un terzo tecnico sotto contratto è improponibile ma il tempo limite… – VIDEO

Allenatore Juve, il giornalista Alfredo Pedullà ha chiarito la posizione del tecnico bianconero dopo la sconfitta col Real Madrid. All'indomani di Real Madrid Juve, il giornalista Alfredo Pedullà ha analizzato così a Sportitalia la posizione di Igor Tudor. Ecco le sue parole sull'allenatore bianconero. PAROLE – «Una cosa è stata importante, al di là della prestazione. La squadra è con Tudor, all'interno di tutte le confusioni possibili. La risposta che ha dato in termini di compattezza è un riscontro.

