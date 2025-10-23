Allegri su Milan-Como in Australia | Intanto aspettiamo una decisione definitiva Preferirei non andare ma ciò che dico conta poco
“Intanto bisogna attendere una decisione definitiva”. Ha esordito così Massimiliano Allegri nella conferenza stampa pre Milan-Pisa, match di campionato in programma domani, venerdì 24 ottobre, a proposito della sfida contro il Como di febbraio prevista a Perth, in Australia. La domanda è arrivata dopo il rinvio della sfida tra Villarreal e Barcellona prevista invece a Miami, negli Usa. E saltata quella, potrebbe anche saltare Milan-Como: nonostante il via libera, molto poco entusiasta per usare un eufemismo, da parte della Uefa, in Lega Calcio non è ancora arrivata l’autorizzazione della Federcalcio australiana e soprattutto della Confederazione asiatica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
