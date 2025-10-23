Allegri prende posizione sulla polemica causata dal rigore ai danni della Fiorentina | Ci saranno sempre polemiche

Inter News 24 Allegri sul rigore con la Fiorentina, ecco qual è la posizione del tecnico rossonero circa il rigore concesso al Milan contro la Viola: le parole. Alla vigilia della sfida con il Pisa, Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, ha commentato le polemiche relative al rigore assegnato ai rossoneri nella partita contro la Fiorentina, molto contestato dai tifosi viola. Secondo Allegri, nel calcio italiano certe situazioni sono inevitabili: «Le tante polemiche sul rigore? Non c’è niente di particolare. Nel calcio italiano sono cose che sono successe, succedono e succederanno sempre. I rigori sono cose soggettive, quindi le decisioni bisogna prenderle per quelle che sono. 🔗 Leggi su Internews24.com

