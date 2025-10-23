Allegri | Milan-Como in Australia? Meglio giocare in Italia

Milano, 23 ottobre 2025 – Il Milan è pronto a ritornare in campo: domani, alle 20:45, i rossoneri affronteranno il Pisa per l'anticipo dell'ottava giornata di Serie A. Si riparte dopo il successo di domenica scorsa contro la Fiorentina: Allegri e i suoi sono saliti in vetta da soli e vogliono tenere a distanza di sicurezza Inter, Napoli e Roma, perciò è necessaria una vittoria nella gara contro il Pisa che, dal canto suo, cerca un risultato positivo per caricarsi e uscire dalla zona retrocessione. In conferenza stampa, l'ex allenatore della Juventus ha parlato della partita, evidenziando come il Pisa abbia sempre lottato in tutte le gare disputate finora e la sfida di domani non va assolutamente sottovalutata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

