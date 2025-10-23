Allegri in tribunale contro Dipré ecco cos’era successo tra i due e perché il mister aveva querelato l’avvocato youtuber

Da una parte Massimilano Allegri, allenatore del Milan, dall’altra il controverso avvocato star del web Andrea Dipré, che dovrà difendersi dall’accusa di aver violato la privacy del mister. La prima udienza si è svolta oggi 23 ottobre al tribunale di Torino e al centro della contestazione c’è un video pubblicato da Dipré a luglio di due anni fa. Vestito con la maglia della Fiorentina, Dipré aveva chiamato Allegri al telefono rivelando in un frame del video il numero personale dell’allora tecnico della Juventus. Da lì era partita una querela, concretizzata in un rinvio a giudizio. Il processo potrebbe iniziare il prossimo 26 gennaio, mentre sul piano dei risarcimenti i due hanno ancora tempo per trovare un accordo extragiudiziale. 🔗 Leggi su Open.online

