Allegri fa i conti per vincere lo Scudetto e svela l'obiettivo del Milan | Ci servono 40 punti

Allegri sa bene cosa serve al Milan per poter vincere lo Scudetto, lo dicono i numeri e la storia del campionato: "Dobbiamo prendere al massimo tra i 20 e 25 gol". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Allarme in casa Milan: Rabiot out, Pulisic in dubbio per la sfida con la Roma Brutte notizie per il Milan di Massimiliano Allegri al rientro dalla sosta per le Nazionali. Oltre ai piccoli acciacchi di Saelemaekers ed Estupiñán, i rossoneri devono fare i conti con

Allegri da ex, Pioli contro Gasp, Conte per dimenticare San Siro: domenica di fuoco #seriea #juventusmilan #fiorentinaroma #napoligenoa #allegri #conte #pioli #gasperini

Infortunati Milan, chi recupera in vista del Pisa? Allegri ha una speranza, prossimi giorni decisivi a Milanello - Infortunati Milan, Massimiliano Allegri fa la conta in vista del Pisa: il tecnico spera di recupera Nkunku e Loftus- Da milannews24.com

Allegri “Scudetto? L’obiettivo resta la quota champions a 74 punti” - "Vincere non è mai facile, farlo domani sarebbe importante perchè faremmo un altro passo per avvicinarci piano piano a que ... Riporta msn.com