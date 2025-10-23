Diprè diffuse pubblicamente il numero di telefono di Allegri. Massimiliano Allegri e Andrea Diprè si ritrovano davanti al giudice. Non è una sceneggiatura da social, ma una vicenda giudiziaria reale che approda oggi nelle aule del Tribunale di Torino. L’allenatore toscano ha denunciato il vulcanico critico d’arte, ora Youtuber, per aver diffuso pubblicamente il suo numero di cellulare attraverso un video diventato virale su TikTok. I fatti risalgono all’estate 2023, quando Allegri era ancora alla guida della Juventus. Il video virale su TikTok che ha fatto esplodere il caso. Tutto parte da un filmato pubblicato da Andrea Diprè, ex avvocato e personaggio noto dei social, che lo ritrae mentre tenta di telefonare ad Allegri spacciandosi per “l’avvocato della Fiorentina”. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Allegri denuncia Andrea Diprè: al via il processo a Torino per violazione della privacy e diffamazione