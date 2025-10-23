In Spagna si finirà per tribunali, perché la Liga minaccia causa al sindacato calciatori per le proteste che hanno fatto saltare lo spostamento a Miami della sfida tra Villarreal e Barcellona. In Italia si attende, nel senso che giocare Milan-Como a Pweerth a 14mila chilometri da San Siro, indisponibile per la cerimonia delle Olimpiadi invernali, non piace a nessuno ma per ora rimane un progetto in piedi. Dopo Rabiot e Maignan e in coda anche a Fabregas, è toccato a Max Allegri dire la sua e spiegare che preferirebbe fare diversamente: “Attendiamo innanzitutto una decisione definitiva, quando arriverà ci comporteremo di conseguenza. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Allegri contro il Milan in Australia (e ci sono pressioni perché salti)